"Не успела — неудачница": Психолог объяснила, откуда у россиянок страх не выйти замуж "вовремя"

Выйти замуж до 30-летнего возраста — такую цель себе ставят многие девушки, иногда даже не понимая, надо ли им это. Они боятся не успеть, а причина подобных проблем идёт из детства. Об этом заявила психолог Наталья Наумова. По её словам, тревога возникает у женщин, которые обращают внимание на мнение окружающих.

"Они считают, что существует какая-то сверхзадача и мера успеха женщины. Если она успела выйти замуж и родить ребёнка до определённого возраста, то женщина успешная. А если не успела — неудачница", — отметила Наумова.

По её мнению, боязнь не соответствовать чьим-то ожиданиям появляется из-за того, что в детстве ребёнка не принимали родители. Например, он чувствовал, что взрослые ждут от него достижений и не могут быть просто рады его существованию. При этом Наумова подчеркнула: родители действительно могут иногда проявлять себя неправильно, однако психика ребёнка устроена так, что малыш может на что-то обидеться, а потом это перерастёт в серьёзную травму. Психолог также отметила, что по достижении совершеннолетия надо самому определять истинные желания и цели.

"Во взрослом возрасте, когда нам уже исполнилось 18 лет и пришло время подумать о семейной жизни, нужно взять на себя ответственность и стать самому себе родителем. Важно уметь себя похвалить, поддержать и принять. Пришло время стать взрослым. Нужно стать самостоятельным человеком и задать себе вопрос: "Какие у меня есть потребности?"— сказала психолог в беседе с "Вечерней Москвой".

У каждого есть потребность в любви и создании семьи, но это должно исходить само, а не от страха опозориться — тогда и получится выстроить крепкие отношения с любящим человеком. Кроме того, важно осознанно подходить к вопросу рождения детей. По словам Наумовой, здесь необходимо иметь личную мотивацию. Когда человек сам наполнится любовью, он захочет ею делиться. Если проблему решить не получается, то можно обратиться к психологу.