Топ-7 признаков, что вы несовместимы со своим партнёром

Не просто так появилось выражение "Любовь зла". Порой мы и правда влюбляемся в тех, кто совершенно нам не подходит. А по прошествии времени, когда розовая пелена спадает с глаз, приходит осознание, насколько люди разные и что жить дальше уже невозможно. В таких случаях бывает полезно сесть и всё обсудить, обратиться к психологу. Но иногда спасти брак не получится. И даже не потому, что между партнёрами больше нет любви, а потому, что они элементарно несовместимы. Вот несколько признаков того, что в отношениях нет гармонии и взаимопонимания и, скорее всего, они обречены на провал.

1. Партнёр никогда вас не поддерживает

Как быть, если от любимого нельзя дождаться поддержки? Фото © Shutterstock

У супругов могут быть разные мнения по поводу многих вещей, но, когда спор идёт с кем-то третьим, партнёр обязан принимать вашу сторону, пусть даже он с вами не согласен. Если же с завидной регулярностью он обращается против любимого человека и из защитника становится обвинителем, то это довольно тревожный звоночек. В отношениях, где царит гармония, муж и жена стоят друг за друга горой. Это их прямая обязанность.

2. Вы не проводите время вместе за пределами дома

Партнёр часто отдыхает с друзьями, ездит на дачу с ночёвкой, зависает вечерами в баре, а вот сходить куда-нибудь с вами для него уже утомительно. Он найдёт массу отговорок, чтобы этого избежать. Жена для него не лучше прислуги: убирает, готовит, стирает. Только вот денег ей за это не платят. Социальная жизнь мужчины проходит отдельно от семьи. В здоровых отношениях подобного происходить не должно.

3. У вас разное чувство юмора

Когда вы не понимаете шуток друг друга — это верный признак несовместимости. Фото © Shutterstock

С одной стороны, непонимание шуток своей второй половинки кажется просто пустяком и на серьёзную проблему не тянет. Но с другой — это очень важно. В каждой семье случаются трудности, и юмор помогает их преодолевать. Однако если партнёры не способны контактировать в подобном ключе, то это скорее вызовет неловкость, чем разрядит обстановку и снимет напряжение.

4. Ваши сексуальные желания не совпадают

Как известно, сексуальный темперамент у супругов может быть разным. Один хочет заниматься сексом каждый день, а второму и раза в месяц будет достаточно. Это, конечно, проблема, но вполне решаемая. Партнёрам просто нужно идти на уступки и найти темп, который устроит обоих. Однако если влюблённые не желают идти на компромисс, то это уже серьёзная проблема. В конце концов, пока партнёр со слабым либидо ищет отговорки, чтобы не вступать в интимную связь, второй может подыскать ему замену.

5. Ваши образы жизни совершенно разные

Плохо, когда у супругов разный ритм жизни. Фото © Shutterstock

Каждый человек живёт в своём ритме. Одни встают с петухами, весь день вертятся в круговороте дел и ложатся за полночь. Другие же предпочитают размеренный и неспешный темп жизни, ненавидят суету и беготню. И у обоих есть право жить с той скоростью, к которой они привыкли. Однако если у супругов совсем не совпадает ритм, то ужиться им крайне тяжело. На этой почве могут возникать конфликты, и в конце концов влюблённые начнут друг друга раздражать.

6. Партнёр пытается вами манипулировать

Если на любую мелочь, сделанную против его желания, супруг реагирует обидой (начинает игнорировать вас, демонстративно отстраняется), то это попытки манипулировать человеком, чтобы заставить выполнять свои требования. Когда планы партнёра нарушаются, он обвиняет в этом свою вторую половинку и "наказывает" её, чтобы неповадно было идти против. Строить отношения с тем, кто не считается со своим возлюбленным, а пытается подмять под себя, лишить собственного мнения, весьма разрушительно.

7. Партнёр не признаёт свои ошибки и обвиняет в них вас

Стоит ли жить с человеком, который не способен признать, что он не прав? Фото © Shutterstock

Когда отношение человека к партнёру можно назвать абьюзивным (например, он позволяет себе оскорбления, унижения, угрозы, а порой даже удары, толчки или пощёчины), поверьте, это не та связь, которая вам нужна. Однако столь мерзкое поведение — лишь часть беды. Если при этом он ещё и винит во всём вторую половинку, сравнивает с бывшими, которые тоже "сами виноваты, что любви не получилось", то бегите от него скорее. Ничего не изменится и лучше не станет, ведь он даже не способен признать свою вину.