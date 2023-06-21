Топ-6 типов людей, с которыми лучше всего не водить дружбу

Дружба — дело святое. Надёжный и верный товарищ необходим каждому. Он и плечо всегда подставит, чтобы опереться, и утешит, и поможет. Вот только далеко не все люди под эту характеристику подходят. Рассказываем в подробностях, с кем лучше не иметь отношений.

1. Находящиеся в постоянной депрессии

Как дружба с нытиками может влиять на вас? Фото © Freepik / yanalya

В жизни этих людей всегда что-то не так. Если их послушать, то несчастнее их никого в мире просто нет. Все люди сталкиваются с проблемами. И вынуждены с ними справляться. Однако эти страдальцы — самые грустные и обиженные судьбой. Наверняка вы с такими сталкивались. За пару минут они вывалят на вас миллион проблем, с которыми им, беднягам, приходится жить. Однако нередко такое поведение просто попытка привлечь внимание. Это не значит, что проблем у них нет. Чёрная полоса случается у каждого. Но некоторые люди вместо того, чтобы бороться с нею и мыслить позитивно, привыкают к постоянным неудачам и чувствуют себя комфортно в этом состоянии. Да настолько, что привлекают их к себе постоянными жалобами.

2. Не желающие меняться

Такие люди часто застревают в подростковом возрасте, хотя уже давно выросли. С годами наши интересы, вкусы и мы сами меняемся, а они продолжают жить как раньше и не желают взрослеть. На первый взгляд кажется, что это их личное дело, хотите так — пожалуйста. Вот только независимо от того, на сколько они себя чувствуют, проблемы возникают уже не детские и даже не подростковые. А кому их приходится решать, как не лучшему другу? Разве у вас своих дел нет, чтобы для кого-то другого держать слюнявчик? Общение с такими личностями крайне негативно сказывается на вашей собственной жизни. Всё равно что усыновить ребёнка-подростка, который бунтует. И кому такое нужно?

3. Друзья, у которых никогда нет на вас времени

Как поступить, если друг постоянно вас игнорирует? Фото © Shutterstock

Его никогда нет, он постоянно занят: дела, работа, семья — что угодно, только не вы. Да, у каждого своя жизнь, и это вовсе не значит, что человек должен всё бросать и мчаться на выручку другому по любому поводу. Границы есть. Вот только тут ситуация немного иная. Стоит только у него появиться небольшим трудностям, как ему сразу становится нужен лучший друг. Эти отношения больше похожи на паразитизм. В них нет никакой взаимовыгодности, потому что получает только один, а вот когда помощь нужна второму, то времени, конечно же, нет. И дело даже не в том, что человек хочет таким образом разорвать с вами отношения, просто он привык брать, а отдавать не намерен.

4. Любитель покритиковать

Некоторые люди привыкли к роли критика. Возможно, когда-то в детстве они сами жили в условиях постоянного осуждения и давления. Вот и считают подобное нормой. Но разве приятно находиться в подобных отношениях? Приглашаете друга в гости, а в итоге слушаете, как всё вокруг неправильно. Утомительно, трудозатратно, а главное, бесполезно.

5. Люди – энергетические вампиры

Можно ли дружить с энергетическими вампирами? Фото © Shutterstock

Каждый раз после встречи с ними возникает ощущение опустошённости и разбитости. Они любят срывать ваши планы, требовать чрезмерного внимания, жаловаться, критиковать и вечно высказывать недовольство. Причём не только вами, но и всеми вокруг. Еда недосолена, официант грубый, а хлеб всегда чёрствый. Общение с друзьями должно радовать, а не приносить неудобство. Однако энергетические вампиры так устроены. Их задача — подпитаться чужими силами, чтобы потом чувствовать себя прекрасно. Подумайте, хотите ли вы вечно служить чьей-то батарейкой?

6. Любители посплетничать

Ну кто из нас при встрече с другом не любит обсудить "новости" общих знакомых! Но одно дело — порадоваться за кого-то, и совсем другое — облить кого-то грязью. Подумайте, если сейчас этот человек так говорит о других, то что ему мешает потом перемыть косточки и вам? А ведь все их слова ещё и многократно преувеличены и сдобрены отменной порцией лжи.