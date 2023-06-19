9 красноречивых признаков, что ваш партнёр не способен на любовь

К сожалению, испытывать столь прекрасное чувство, как любовь, дано не всем. Некоторые люди такой способности лишены. Причины могут быть совершенно разные: проблемы из детства, травмирующий опыт предыдущих разрывов. А иногда и вовсе это черта характера, с которой человек просто родился. Как узнать людей, не способных на любовь? Вот несколько симптомов.

1. Завышенная самооценка и эгоцентричность

Способны ли на любовь эгоцентричные люди? Фото © Shutterstock

В паре мы должны идти на компромиссы и прислушиваться к мнению своей второй половинки. Однако, когда человек считает себя центром Вселенной и интересуют его только собственные желания, сосуществовать с кем-то ещё крайне сложно. Это не значит, что он не способен на сильное чувство, просто единственной и неповторимой его любовью всегда будет только он сам. А быть с кем-то, кто желает только брать, ничего не давая взамен, невозможно.

2. Нежелание брать на себя ответственность за других людей

Человеку, не способному испытывать любовь, неподвластны и чувства, напрямую с ней связанные. Когда ты влюблён, то стремишься оберегать своего возлюбленного, заботиться о нём. Желаешь создать семью. Однако к любви равнодушному все эти эмоции чужды. Он не желает брать на себя ответственность за кого-то, помимо себя. Люди ему по большей части безразличны.

3. Отказ отвечать за собственные ошибки

Не способный любить человек никогда не признает, что ошибся. Фото © Shutterstock

Тут всё довольно просто: такой человек даже не замечает, что совершил нечто плохое, недопустимое. А потому и извиняться, признавать свою неправоту не считает нужным. У него полностью отсутствуют угрызения совести из-за своих поступков. Он ведь ничего не сделал, он же прав, это все остальные неправы. Такие люди не идут на компромисс, не интересуются чужим мнением. Их, как говорится, в целом существует всего два: их личное и неправильное. Ну, с этим не поспоришь.

4. Манипулирование и абьюз

Не способные на любовь люди отлично умеют манипулировать чужими чувствами. Хоть сами их не испытывают, в чужих эмоциях разбираются хорошо. А потому заставить другого делать то, что ему хочется, не составит труда. Однако, если жертва смеет перечить, в ход уже идёт не просто манипуляция, а прямой абьюз. Это выражается в жестокости, порой немотивированной, вспышках гнева и агрессии. Проявлять какое-либо сочувствие, попытаться поставить себя на место другого невозможно. Есть только их цель — и все окружающие должны трудиться для её достижения.

5. С лёгкостью рвёт отношения с людьми

Не способным на любовь людям не составляет труда разорвать связи, в которых больше нет необходимости. Фото © Shutterstock

Люди, не умеющие любить, изначально довольно эмоционально закрыты. Если им больше не нужна какая-то вещь, они без труда от неё избавятся, просто выбросят без сожаления. Точно так же и с людьми. Если отношения себя исчерпали и никакой выгоды им от них больше нет, они без угрызения совести разорвут связь, даже если она длилась несколько лет. Могут постепенно отдаляться от партнёра, а могут и вывалить сразу — как ушат холодной воды. И при этом не испытают ни крупицы сожаления.

6. Стремление извлекать выгоду из отношений

Речь идёт в том числе о материальном и не только интересе. Нередко если такие люди и создают семью, то лишь из-за того, что им это удобно и необходимо. Однако, как только нужда исчезает, наступает и болезненный разрыв. Не для них, конечно. Им-то всё равно.

7. Достижение цели любыми средствами

Такие люди готовы идти по головам, пытаясь добиться своего. Фото © Shutterstock

Людей, не способных на любовь, не волнуют ни чужие чувства, ни последствия для других людей. Даже нормы марали или законы им не помеха. Они не прочь пройтись по головам и продать свою душу, а заодно и души тех, кому не посчастливилось оказаться рядом. От подобных личностей, несомненно, следует держаться подальше.

8. Его сильно волнует чужое мнение

Мнение и желания партнёра не играют роли, зато, как посмотрят на него посторонние люди, беспокоит человека, которому чужда любовь, крайне сильно. Ради красивой картинки он может пренебрегать интересами любимого человека. И играть на публику. Притворяться всем довольным, счастливым, стараться привлечь внимание, быть в центре, всеобщим любимчиком. Вот только всё это напускное, не более чем маска, за которой нет ничего стоящего.

9. Это несчастный человек

Если человек не умеет любить, он глубоко несчастен. Фото © Shutterstock

Но не надо думать, что такие люди действительно всем довольны. Нередко бывает, что в глубине души они крайне несчастны. Так как они не способны на любовь, то не способны и на многие другие эмоции. А по достижении своей цели не могут испытать не только счастья, но даже и удовлетворения. Так что всё, что остаётся, — это пожалеть их.