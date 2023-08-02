Гинеколог поставила точку в споре, что безопаснее — тампоны или прокладки

Многие женщины в период менструаций встают перед выбором — использовать тампоны или прокладки. Некоторые считают тампоны опасными из-за синдрома токсического шока, о котором предупреждают даже на упаковке этих средств гигиены. Точку в споре, что же безопаснее, поставила врач – акушер-гинеколог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Ирина Чмарова.

Что не так с тампонами?

Действительно, при их использовании есть риск развития синдрома токсического шока. Но он возникает преимущественно при неправильной эксплуатации, говорит гинеколог.

"Тампон скапливает кровь, которая является оптимальной питательной средой для размножения таких бактерий, как золотистый стафилококк. Проникая в кровеносное русло через микротрещины влагалища, бактерии вырабатывают токсины, которые могут быть смертельными для женщины. К счастью, встречается это серьёзное осложнение очень редко (у трёх женщин из 100 000)", — отмечает собеседница Лайфа.

Она добавила, что риск развития вагинальной инфекции, травматизации шейки матки, слизистой влагалища будет минимальным, если соблюдать меры безопасности, основные из которых — это гигиена рук перед введением тампона, регулярная их замена, правильный подбор. Кроме того, не рекомендуется ходить с тампоном более шести–восьми часов. Предпочтительнее менять их каждые четыре часа, особенно маленькие, не предназначенные для обильных выделений.

Итак, что безопаснее — тампоны или прокладки?

На этот вопрос Ирина Чмарова отвечает однозначно: прокладки. При этом она рекомендует менять их раз в четыре часа, так как под действием естественного тепла на прокладке могут формироваться патогенные бактерии, которые вызывают изменение микрофлоры влагалища.