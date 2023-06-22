Гинеколог объяснил, почему врачи не любят рыжих пациентов

Оказывается, у рыжеволосых людей есть несколько особенностей, которые "не нравятся" врачам. Именно поэтому, как рассказал акушер-гинеколог Стас Иваха, если в операционной находится рыжая пациентка, он сперва уточняет, натуральный ли у неё цвет волос.

"Всё дело в том, что рыжие намного больше склонны к кровотечениям. Это я могу подтвердить однозначно. Редко когда у рыжей пациентки всё проходит гладко. Они реально кровят, чем доставляют массу неудобств во время операции", — объяснил врач в своём телеграм-канале.

Вторая особенность рыжих пациенток — они имеют повышенный риск развития эндометриоза, примерно на 30% выше, чем у "не рыжих". Кроме того, для обезболивания рыжеволосых требуется примерно на 20% больше анестетика.

"А вот уколов рыжие не боятся. Так как чувствительность от таких неприятных процедур у них снижена", — добавил акушер-гинеколог.