Учёные нашли способ избавиться от седины, но это будет непросто

Сохранение цвета волос зависит от активности исходных стволовых клеток в волосяных фолликулах. Они могут стать пассивными, однако, если понять, как заставить их двигаться, седины не будет. К такому выводу пришли учёные из Америки и Японии. Специалисты на протяжении двух лет анализировали клеточные процессы в волосяных фолликулах мышей.

В их статье в журнале Nature говорится, что пигментация исчезает, когда стволовые клетки меланоцитов (McSC) прекращают двигаться между сегментами фолликула. По словам учёных, старые меланоциты в зародышевой зоне волос истощаются, а новые не появляются.

Эксперты отмечают: McSC вырабатывают пигмент после получения белкового сигнала при переходе из одного отсека фолликула в другой. Учёные также заявили, что стволовые клетки меланоцитов находятся в двух состояниях — в зародышевом и транзитно-амплифицирующем. По мере старения волос они в основном "застревают" между данными стадиями, однако McSC в любом случае проходят путь до конца.

Специалисты добавляют, что зародышевые клетки со временем не пропадают, а "уходят в спячку". Поэтому от седины можно избавиться, если найти способ, как активировать "ленивые" McSC. Учёные провели эксперимент: выщипали шерсть у мышей, стимулируя ускорение цикла роста волос. При этом доля застрявших в развитии клеток McSC повысилась на 35%. Оказалось, что новые волосы из-за дефицита пигмента были седыми. При этом сохранившиеся McSCs не переставали двигаться и производили коричневый пигмент.

"Мы были поражены, когда увидели, как группа стволовых клеток переключается от молодого к зрелому состоянию и обратно. Это не соответствует базовым представлениям. Если такой же механизм действует и у людей, победить седину и облысение реально", — говорят учёные.