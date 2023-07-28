Гинеколог назвала 5 причин, по которым будущая мама может узнать о беременности только при родах

В большинстве случаев женщина узнаёт о том, что станет мамой, на ранних сроках, но бывает и так называемая скрытая беременность, когда "сюрприз" раскрывается только при родах. Это достаточно редкое явление, но тем не менее встречается, рассказала акушер-гинеколог Виктория Фисюк.

В этом случае будущая мама не замечает беременности до поздних сроков, а бывает, что узнаёт о ней, уже когда ребёнок решит появиться на свет. Одним из признаков являются кровянистые выделения, которые женщина может принять за менструацию, предупреждает врач.

"В особенности это возможно, если она не следит за циклом. В таких случаях можно не догадываться о своей беременности до 20 недель, а иногда — вплоть до самых родов", — рассказала Фисюк газете "Известия".

Так, женщина может "пропустить" факт зачатия, когда кормит грудью или при наличии аменореи, из-за патологии яичников. В этом случае отсутствие менструации не будет вызывать у неё подозрений, пояснила гинеколог. Молодая мама также может не заметить растущий живот, если у неё есть лишний вес, а шевеление плода воспринимать как работу кишечника.

Кроме того, девушки, которые испытывают страх перед фактом беременности и родами, могут отрицать её и сознательно игнорировать признаки, но это случается реже, заключила Фисюк.