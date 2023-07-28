Гинеколог рассказала, какие опасные заболевания можно перепутать с беременностью

Утренняя тошнота, повышенная любовь к солёненькому, задержка менструации — это не всегда признаки беременности. Иногда эти симптомы могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях. Какие это болезни, Лайфу рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиники" Идилия Орфанова.

Задержка менструации может указывать не на беременность, а на возможные заболевания женской репродуктивной системы. Это могут быть воспалительные процессы, поликистоз яичников или опухолевые процессы в органах малого таза, предупреждает гинеколог. Поэтому важно сразу обратиться к врачу.

Увеличение объёма груди — ещё один признак, который женщина может связывать с беременностью. Однако это также может быть признаком мастопатии — заболевания молочных желёз, которое характеризуется изменением их структуры и функции.

Увеличение объёма живота может быть вызвано различными патологическими состояниями. Например, к этому может привести начавшийся асцит, при котором жидкость скапливается в брюшной полости. Также опухолевые процессы могут стать причиной роста живота, отмечает Орфанова.

Изменение вкусовых предпочтений и утренняя тошнота могут быть связаны не только с токсикозом, но и с различными патологиями органов пищеварения: гастритом, язвенной болезнью желудка или желчнокаменной болезнью. Кроме того, эти симптомы могут быть признаками артериальной гипертензии и эндокринных проблем, например сахарного диабета.