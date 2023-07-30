Трихолог рассказала, как вернуть густоту волос после беременности

Многие женщины после беременности сталкиваются с выпадением волос. Это происходит из-за изменения гормонального фона, когда снижается уровень эстрогенов. Обычно такое состояние наблюдается в течение двух–четырёх месяцев, однако у кого-то вдобавок ко всему теряется густота волос, они начинают сильно редеть. Как решить эту проблему, Лайфу рассказала врач-косметолог "СМ-Косметологии" Айгуль Захирова.

"В этот период важно подобрать правильные лекарственные препараты и средства домашнего ухода для восстановления волос и не допустить перехода в хроническое (длительное) выпадение. Также необходимо пройти чек-ап (исключить железодефицитные состояния и изменения гормонов щитовидной железы) и сдать анализы на витамины и микроэлементы", — отметила она.

Врач добавила, что очень важно исключить возможные патологии и восполнить все дефицитные состояния после беременности. В период лактации, по словам медика, прописываются наружные лекарственные средства, также нужны витамины. При отсутствии грудного вскармливания добавляются инъекционные методики, например плазмотерапия.