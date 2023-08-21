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21 августа, 14:06

Эксперт по выживанию объяснил, в каком случае диггеры могли спастись из коллектора

Инструктор Макеев: В экскурсии по подземке нужно ходить небольшими группами

Группа экстремалов, утонувшая во время экскурсии в подземном коллекторе в Москве, могла спастись, если бы следовала нескольким правилам и заранее продумала пути эвакуации. Об этом заявил инструктор по выживанию Михаил Макеев.

"Раз такая ситуация случилась, была допущена ошибка либо ряд ошибок на этапе подготовки и планирования, — высказался он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, во время подготовки к подобным мероприятиям необходимо учитывать всяческие риски, алгоритм действий должен быть даже в случае внештатных ситуаций. Прежде всего необходимо помнить, что при экскурсиях по подземелью, как и в горах, на одного гида должно быть не более пяти человек. В таком случае при каком-либо ЧП будет легче оказать помощь.

Кроме того, необходимо исследовать и продумать все маршруты, чтобы иметь понимание, сколько времени займёт эвакуация всех людей. При этом нельзя забывать и о факторе погоды. При экстремальных активностях необходимо заранее отслеживать связанные с ней изменения.
Стало известно, кто получил последнюю СМС гида диггеров, пропавших под землёй в Москве

Стало известно, кто получил последнюю СМС гида диггеров, пропавших под землёй в Москве

Как уже рассказывал Лайф, в Москве-реке были обнаружены тела нескольких подростков — двух девочек и мальчика в возрасте 15–17 лет. Двое из погибших оказались дочерью и племянником сотрудника главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина, которые вместе с диггером отправились на экскурсию по подземным коллекторам. Всего в составе группы могло быть восемь человек. Их отправной точкой стал кирпичный коллектор на Олимпийском проспекте, сооружённый ещё в 1906 году. Мы также публиковали сценарий смерти группы — затонувших потоком воды несло под землёй целых два километра.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылёв

Николь Вербер
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