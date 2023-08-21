Эксперт по выживанию объяснил, в каком случае диггеры могли спастись из коллектора

Группа экстремалов, утонувшая во время экскурсии в подземном коллекторе в Москве, могла спастись, если бы следовала нескольким правилам и заранее продумала пути эвакуации. Об этом заявил инструктор по выживанию Михаил Макеев.

По его словам, во время подготовки к подобным мероприятиям необходимо учитывать всяческие риски, алгоритм действий должен быть даже в случае внештатных ситуаций. Прежде всего необходимо помнить, что при экскурсиях по подземелью, как и в горах, на одного гида должно быть не более пяти человек. В таком случае при каком-либо ЧП будет легче оказать помощь.