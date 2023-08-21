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21 августа, 10:26

В составе роковой экскурсии по подземному коллектору в Москве было восемь человек

В группе диггеров, пропавшей в коллекторе в Москве, было восемь человек

<p>На месте обнаружения тел на Москве-реке работают специалисты. Обложка © LIFE</p>

На месте обнаружения тел на Москве-реке работают специалисты. Обложка © LIFE

В экскурсионной группе, пропавшей в коллекторе в Москве, было восемь человек. Они отправились вместе с диггером изучать подземелья столицы, но в этот момент пошёл мощный ливень. По предварительным данным, люди хотели выбраться наружу, но, по всей видимости, не смогли.

Водолазы работают на месте обнаружения тел на Москве-реке. Видео © LIFE

По данным SHOT, вместе с подростками, чьи тела уже найдены, был глава PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин. Местонахождение Маркушина на данный момент не известно. Поиски продолжаются.

Фатальное погружение: Раскрыта последняя СМС гида пропавшей под землёй в Москве группы из 8 диггеров

Фатальное погружение: Раскрыта последняя СМС гида пропавшей под землёй в Москве группы из 8 диггеров

Ранее Лайф писал о том, что 20 августа в районе парка "Зарядье" из Москвы-реки выловили тело человека. Утром 21 августа в коллекторе на Москворецкой набережной обнаружили ещё одного погибшего. Это двое подростков — 15-летняя дочь Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник. Позже было найдено ещё одно тело – 15-летней девочки. Погибшие были участниками экскурсии диггеров по подземным коллекторам. Предполагается, что всю компанию смыло потоком воды из коллектора.

Илья Суриков
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