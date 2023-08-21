В составе роковой экскурсии по подземному коллектору в Москве было восемь человек

В экскурсионной группе, пропавшей в коллекторе в Москве, было восемь человек. Они отправились вместе с диггером изучать подземелья столицы, но в этот момент пошёл мощный ливень. По предварительным данным, люди хотели выбраться наружу, но, по всей видимости, не смогли.