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20 августа, 14:45

Капитан теплохода нашёл в Москве-реке тело утопленника

Из Москвы-реки достали тело утопленника

В столице из Москвы-реки выловили тело утопленника. По данным SHOT, его заметил капитан теплохода, который и вызвал спасателей.

На данный момент к месту обнаружения неизвестного в районе Москворецкой набережной едет полиция.

"Я уже в раю": В Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка

"Я уже в раю": В Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка

Лайф рассказывал, как в Москве мужчина разделся и начал грозить прохожим спрыгнуть в реку Яузу. Он вёл себя неадекватно и не поддавался на уговоры.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Матвей Шандрыголов
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