Капитан теплохода нашёл в Москве-реке тело утопленника
Из Москвы-реки достали тело утопленника
В столице из Москвы-реки выловили тело утопленника. По данным SHOT, его заметил капитан теплохода, который и вызвал спасателей.
На данный момент к месту обнаружения неизвестного в районе Москворецкой набережной едет полиция.
Лайф рассказывал, как в Москве мужчина разделся и начал грозить прохожим спрыгнуть в реку Яузу. Он вёл себя неадекватно и не поддавался на уговоры.
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ТАСС / Шарифулин Валерий