"Я уже в раю": В Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка
В Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело восьмилетней девочки
Место гибели восьмилетней девочки в Петербурге. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"
В посёлке Парголово Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного дома нашли тело погибшей восьмилетней девочки. В квартире, где она жила, нашли, предположительно, её предсмертную записку.
Как сообщает "Mash на Мойке", семья девочки считается благополучной. Её отец работает менеджером, а мать — в медицинской сфере. Незадолго до гибели родители уложили девочку и её младшую сестру спать на кухне, поскольку в детской разместили приехавшую в гости бабушку. В записке девочка написала фразу "Я уже в раю". Теперь в обстоятельствах и причинах гибели ребёнка предстоит разобраться следствию.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Тульской области восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в городе Щёкино. По предварительным данным, трагедия произошла в выходные во время празднования детского дня рождения.