"Я уже в раю": В Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка

В посёлке Парголово Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного дома нашли тело погибшей восьмилетней девочки. В квартире, где она жила, нашли, предположительно, её предсмертную записку.

Как сообщает "Mash на Мойке", семья девочки считается благополучной. Её отец работает менеджером, а мать — в медицинской сфере. Незадолго до гибели родители уложили девочку и её младшую сестру спать на кухне, поскольку в детской разместили приехавшую в гости бабушку. В записке девочка написала фразу "Я уже в раю". Теперь в обстоятельствах и причинах гибели ребёнка предстоит разобраться следствию.