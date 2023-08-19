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19 августа, 10:58

"Я уже в раю": В Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка

В Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело восьмилетней девочки

<p>Место гибели восьмилетней девочки в Петербурге. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Место гибели восьмилетней девочки в Петербурге. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

В посёлке Парголово Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного дома нашли тело погибшей восьмилетней девочки. В квартире, где она жила, нашли, предположительно, её предсмертную записку.

Как сообщает "Mash на Мойке", семья девочки считается благополучной. Её отец работает менеджером, а мать — в медицинской сфере. Незадолго до гибели родители уложили девочку и её младшую сестру спать на кухне, поскольку в детской разместили приехавшую в гости бабушку. В записке девочка написала фразу "Я уже в раю". Теперь в обстоятельствах и причинах гибели ребёнка предстоит разобраться следствию.

В Харьковской области iPad взорвался в руках у 11-летней девочки, она погибла

В Харьковской области iPad взорвался в руках у 11-летней девочки, она погибла

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Тульской области восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в городе Щёкино. По предварительным данным, трагедия произошла в выходные во время празднования детского дня рождения.

Илья Суриков
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