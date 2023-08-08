Регион

Уведомления отключены

8 августа, 16:11

В Харьковской области iPad взорвался в руках у 11-летней девочки, она погибла

<p>Тот самый планшет, который убил девочку под Харьковом. Фото © Пресс-служба Национальной полиции Украины</p>

Тот самый планшет, который убил девочку под Харьковом. Фото © Пресс-служба Национальной полиции Украины

11-летняя девочка погибла из-за взрыва планшета от Apple в Харьковской области. Как сообщили в украинской Нацполиции, ребёнок играл на планшете, который был подключён к зарядке. Внезапно гаджет задымился и раздался взрыв. Полученные травмы оказались смертельными, девочка скончалась на месте.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно правоохранители установили, что девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током", информирует пресс-служба ведомства.

Россиян предупредили о риске взрыва из-за "безнадзорной" зарядки телефона

Россиян предупредили о риске взрыва из-за "безнадзорной" зарядки телефона

Ранее Лайф рассказывал, как петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как телефон взорвался у него в кармане куртки. Прохожие помогли мужчине сбить пламя, избавиться от тлеющей одежды и вызвали скорую помощь. У пострадавшего ожоги живота, груди и шеи. А у московской школьницы в рюкзаке взорвался китайский пауэрбанк. Обошлось без пострадавших и пожарных — с возгоранием справились отважная учительница и школьный огнетушитель.

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров