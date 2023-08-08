В Харьковской области iPad взорвался в руках у 11-летней девочки, она погибла

11-летняя девочка погибла из-за взрыва планшета от Apple в Харьковской области. Как сообщили в украинской Нацполиции, ребёнок играл на планшете, который был подключён к зарядке. Внезапно гаджет задымился и раздался взрыв. Полученные травмы оказались смертельными, девочка скончалась на месте.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно правоохранители установили, что девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельную травму от поражения током", — информирует пресс-служба ведомства.

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