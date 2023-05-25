Россиян предупредили о риске взрыва из-за "безнадзорной" зарядки телефона

В МЧС напомнили россиянам о том, что не стоит оставлять без присмотра подключённые к зарядке телефоны и портативные аккумуляторы (powerbank). Это может привести к взрыву и пожару, заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

По его словам, примерно 34% пожаров теперь происходят из-за электрооборудования и электрической сети.

"Например, очень актуально сейчас — это powerbank и телефоны. Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке powerbank и телефоны, которые могут взорваться", — заявил он на пресс-конференции.