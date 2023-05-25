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25 мая, 15:45

Россиян предупредили о риске взрыва из-за "безнадзорной" зарядки телефона

В МЧС предупредили, что оставленный на зарядке телефон может взорваться

В МЧС напомнили россиянам о том, что не стоит оставлять без присмотра подключённые к зарядке телефоны и портативные аккумуляторы (powerbank). Это может привести к взрыву и пожару, заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

По его словам, примерно 34% пожаров теперь происходят из-за электрооборудования и электрической сети.

"Например, очень актуально сейчас это powerbank и телефоны. Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке powerbank и телефоны, которые могут взорваться", — заявил он на пресс-конференции.

Москвич попал в реанимацию после того, как у него загорелась зарядка от смартфона

Москвич попал в реанимацию после того, как у него загорелась зарядка от смартфона

Ранее Лайф уже рассказывал о том, что заряжать смартфоны ночью, пока все спят, может быть опасно.

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Unsplash

Илья Суриков
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