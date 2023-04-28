Китайский пауэрбанк взорвался в рюкзаке у московской школьницы
Горящий рюкзак удалось потушить учительнице. Фото © Mash
Китайский портативный аккумулятор взорвался в рюкзаке у восьмиклассницы в московской школе № 1570. По данным Mash, всё произошло прямо во время урока математики. Школьница успела достать телефон из сумки, но учебники и тетради остались в огне.
К счастью, обошлось без пострадавших и пожарных — с возгоранием справились отважная учительница и школьный огнетушитель.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве школьница попала в больницу после того, как в её кармане взорвался смартфон. Инцидент произошёл в школе № 1595 на перемене после первого урока. В результате произошедшего девочка получила ожоги первой степени.