Китайский пауэрбанк взорвался в рюкзаке у московской школьницы

Китайский портативный аккумулятор взорвался в рюкзаке у восьмиклассницы в московской школе № 1570. По данным Mash, всё произошло прямо во время урока математики. Школьница успела достать телефон из сумки, но учебники и тетради остались в огне.

К счастью, обошлось без пострадавших и пожарных — с возгоранием справились отважная учительница и школьный огнетушитель.