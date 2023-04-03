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3 апреля, 13:32
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Рюкзак екатеринбургского студента чуть не стал "реактивным ранцем" из-за неисправного пауэрбанка

В Екатеринбурге у студента техникума в рюкзаке взорвался пауэрбанк

В Екатеринбурге у студента энергетического техникума прямо в руках взорвался рюкзак. Как пишет E1.ru, причиной тому послужил неисправный пауэрбанк. На опубликованных кадрах видно, что изначально из него шёл дым, позже сменившийся искрами и взрывами.

Момент взрыва пауэрбанка у студента техникума в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

"Бомбу подкинули... Там бомба! Там петарда!" говорит один из студентов.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали журналистам, что после срабатывания сигнализации на место прибыли шесть пожарных машин и двадцать шесть спасателей. Огнеборцы установили, что в одном из помещений учебного заведения произошёл "хлопок переносного внешнего аккумулятора без последующего горения". Пострадавших нет.

Пауэрбанк взорвался у пассажира самолёта, вылетающего в Калининград

Пауэрбанк взорвался у пассажира самолёта, вылетающего в Калининград

Лайф рассказывал, как несколько месяцев назад в Южно-Сахалинске из-за возгорания пауэрбанка экстренно посадили самолёт авиакомпании "Аврора", следовавший по маршруту Хабаровск – Петропавловск-Камчатский. Двум пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Обложка ©

E1.ru

Матвей Константинов
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