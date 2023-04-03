Рюкзак екатеринбургского студента чуть не стал "реактивным ранцем" из-за неисправного пауэрбанка

В Екатеринбурге у студента энергетического техникума прямо в руках взорвался рюкзак. Как пишет E1.ru, причиной тому послужил неисправный пауэрбанк. На опубликованных кадрах видно, что изначально из него шёл дым, позже сменившийся искрами и взрывами.

Момент взрыва пауэрбанка у студента техникума в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

"Бомбу подкинули... Там бомба! Там петарда!" — говорит один из студентов.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали журналистам, что после срабатывания сигнализации на место прибыли шесть пожарных машин и двадцать шесть спасателей. Огнеборцы установили, что в одном из помещений учебного заведения произошёл "хлопок переносного внешнего аккумулятора без последующего горения". Пострадавших нет.