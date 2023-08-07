Под Тулой мальчик утонул в аквапарке на детском дне рождения на глазах у друзей
СК возбудил дело о гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке в Тульской области
Восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в городе Щёкино Тульской области. Его исчезновение под водой заметил старший брат, который позвал на помощь взрослых. Спасти школьника не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего мальчика в аквапарке", — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Местные СМИ уточняют, что трагедия произошла в выходные во время празднования детского дня рождения. Родители именинника сняли водный развлекательный комплекс и пригласили друзей сына. Погибший был гостем на этом празднике.
Ранее Лайф рассказывал, как отец с двумя сыновьями трагически погибли во время катания на гидроцикле в Сибири. Мужчина отправился кататься по реке с детьми без спасательных жилетов. По данному факту начата проверка. В Пензе утонул девятилетний мальчик, купавшийся с друзьями без присмотра. А в Иркутской области утонули двое детей: шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик. Они пытались перейти реку вброд, держась за руки, однако не смогли справиться с течением.
ТАСС / Александр Демьянчук