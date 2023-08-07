Под Тулой мальчик утонул в аквапарке на детском дне рождения на глазах у друзей

Восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в городе Щёкино Тульской области. Его исчезновение под водой заметил старший брат, который позвал на помощь взрослых. Спасти школьника не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего мальчика в аквапарке", — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.