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31 июля, 04:54

В Приангарье двое сбежавших из дома детей хотели перейти реку вброд и погибли

СКР: В Иркутской области утонули двое детей, попытавшихся перейти реку вброд

В Нижнеудинском районе Иркутской области утонули двое детей — 6-летняя девочка и 8-летний мальчик. Они пытались перейти реку вброд, держась за руки, однако не смогли справиться с течением. Последние минуты жизни ребят видел семилетний брат девочки, сообщает в телеграм-канале региональное управление СКР.

"Установлено, что девочка пришла к соседскому мальчику и вместе они отправились к водоёму. 7-летний брат девочки стал искать её в округе и увидел, что дети, взявшись за руки, пытались перейти речку, но их понесло течение и они стали тонуть", — сообщает ведомство.

На помощь ребятам бросился мимо проезжавший мужчина. Он достал малышку из воды, но спасти её не смог. Тело мальчика позже обнаружили спасатели в трёх метрах от берега на полутораметровой глубине.

По данным ведомства, дети ушли на речку без разрешения родителей и плавать никто из них не умел. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Максимальный срок лишения свободы по ней — до 4 лет.

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t.me / Следком38

Анатолий Симоненко
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