Не дали утонуть: Отравившихся алкоголем детей на Урале вовремя заметили взрослые
Отравившихся алкоголем детей на Урале вовремя заметили взрослые и вызвали врачей
Компанию подростков в Первоуральске, которые накануне попали в больницу с отравлением алкоголем, вовремя заметили местные жители. Как в социальных сетях рассказали свидетели произошедшего, в тот момент детям было уже совсем плохо.
Взрослые увидели детей, когда некоторым из них уже стало плохо. Особенно внимание взрослых привлекла одна из девочек, которая "лежала в кустах еле живая". Местные жители вызвали скорую и настаивали на том, чтобы она приехала быстрее, так как серьёзное опасение вызывало состояние девочки.
Как сообщила одна из свидетельниц Оксана, вызвав скорую, местные жители остались с детьми и решили за ними присмотреть, чтобы не допустить беды. Дело в том, что всё происходило на пляже, и некоторые ребята рвались купаться в таком состоянии. Их пытались остановить, но безуспешно. Тогда взрослые сели на лодку и следили за ребятами уже на воде.
"Эти мальчишки ушли на понтон и с него прыгнули в воду. Мужчина и женщина на лодке следили за ними. Потом, когда приехали медики, они начали оказывать помощь девочке, которой к тому времени было очень плохо", — рассказала Оксана kp.ru.
Напомним, в Первоуральске Свердловской области подростки были госпитализированы с отравлением алкоголем. 6 июля несколько детей 2009 и 2010 года рождения распивали спиртное на берегу пруда в посёлке Пильная, после чего им стало плохо. Напитки пострадавшим купила их совершеннолетняя знакомая, она задержана. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации.
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