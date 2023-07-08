Не дали утонуть: Отравившихся алкоголем детей на Урале вовремя заметили взрослые

Компанию подростков в Первоуральске, которые накануне попали в больницу с отравлением алкоголем, вовремя заметили местные жители. Как в социальных сетях рассказали свидетели произошедшего, в тот момент детям было уже совсем плохо.

Взрослые увидели детей, когда некоторым из них уже стало плохо. Особенно внимание взрослых привлекла одна из девочек, которая "лежала в кустах еле живая". Местные жители вызвали скорую и настаивали на том, чтобы она приехала быстрее, так как серьёзное опасение вызывало состояние девочки.

Как сообщила одна из свидетельниц Оксана, вызвав скорую, местные жители остались с детьми и решили за ними присмотреть, чтобы не допустить беды. Дело в том, что всё происходило на пляже, и некоторые ребята рвались купаться в таком состоянии. Их пытались остановить, но безуспешно. Тогда взрослые сели на лодку и следили за ребятами уже на воде.