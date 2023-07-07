В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям

В Первоуральске Свердловской области задержали девушку, купившую алкоголь детям, которые затем этим спиртным отравились. Об этом сообщает SHOT.

20-летнюю девушку уже допросили, сейчас проводят следственные действия. Если верить соцсетям, задержанная учится на строителя и считает, что главное в людях — это доброта.