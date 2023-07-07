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7 июля, 09:35

В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям

<p>В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/53860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям. Фото © SHOT

В Первоуральске Свердловской области задержали девушку, купившую алкоголь детям, которые затем этим спиртным отравились. Об этом сообщает SHOT.

20-летнюю девушку уже допросили, сейчас проводят следственные действия. Если верить соцсетям, задержанная учится на строителя и считает, что главное в людях — это доброта.

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Напомним, в Первоуральске Свердловской области подростки были госпитализированы с отравлением алкоголем. 6 июля несколько детей 2009 и 2010 года рождения распивали спиртное на берегу пруда в посёлке Пильная, после чего им стало плохо. Напитки пострадавшим купила та самая совершеннолетняя знакомая. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации.

Александра Вишнякова
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