В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям
В Первоуральске задержали девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям. Фото © SHOT
В Первоуральске Свердловской области задержали девушку, купившую алкоголь детям, которые затем этим спиртным отравились. Об этом сообщает SHOT.
20-летнюю девушку уже допросили, сейчас проводят следственные действия. Если верить соцсетям, задержанная учится на строителя и считает, что главное в людях — это доброта.
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Напомним, в Первоуральске Свердловской области подростки были госпитализированы с отравлением алкоголем. 6 июля несколько детей 2009 и 2010 года рождения распивали спиртное на берегу пруда в посёлке Пильная, после чего им стало плохо. Напитки пострадавшим купила та самая совершеннолетняя знакомая. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации.