В Первоуральске десять подростков загремели в больницу с алкогольным отравлением

В Свердловской области 10 подростков были госпитализированы в педиатрическое отделение Детской городской больницы (ДГБ) Первоуральска с отравлением алкоголем. Как сообщили в региональном Минздраве, их состояние удовлетворительное.

"По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске. В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", — рассказали в Минздраве.

На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Когда они полностью придут в норму, их выпишут домой.