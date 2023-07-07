В Первоуральске десять подростков загремели в больницу с алкогольным отравлением
В Свердловской области 10 подростков попали в больницу после распития алкоголя
В Свердловской области 10 подростков были госпитализированы в педиатрическое отделение Детской городской больницы (ДГБ) Первоуральска с отравлением алкоголем. Как сообщили в региональном Минздраве, их состояние удовлетворительное.
"По ситуации с отравлением алкоголем несовершеннолетних в Первоуральске. В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации", — рассказали в Минздраве.
На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Когда они полностью придут в норму, их выпишут домой.
Ранее в Санкт-Петербурге 16-летний молодой человек умер, отравившись алкоголем на дне рождения ровесника. Его 14-летняя подруга, которая смешала алкоголь с наркотиками, находится в больнице.
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