Москвичка запретила мужу пить алкоголь, но он переключился на корвалол и чуть не умер
SHOT: Житель Москвы попал в больницу с отравлением корвалолом
Житель московского района Перово попал в больницу с отравлением корвалолом из-за того, что жена запретила ему употреблять алкоголь. Как сообщает SHOT, сердечными каплями 66-летний мужчина хотел заменить любимый напиток.
По информации телеграм-канала, 66-летний любитель алкоголя был посажен на здоровый образ жизни по желанию супруги, но это ему категорически не нравилось. В итоге мужчина нашёл корвалол в домашней аптечке и начал незаметно употреблять его в течение вечера, пока жена хлопотала по дому. Отметим, что в капле препарата содержится 0,022 грамма абсолютного этилового спирта.
После нескольких набегов на аптечку мужчине стало плохо, его с отравлением барбитуратами увезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили супругу пострадавшего, проводится проверка.
Что будет, если три года не пить алкоголь: Девушка показала преображение, и вам захочется выглядеть так же
Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге 16-летний подросток умер, смешав водку и вино на дне рождения. Его знакомая, употребившая алкоголь и наркотики, была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
ТАСС / Александр Саверкин