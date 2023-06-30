Москвичка запретила мужу пить алкоголь, но он переключился на корвалол и чуть не умер

Житель московского района Перово попал в больницу с отравлением корвалолом из-за того, что жена запретила ему употреблять алкоголь. Как сообщает SHOT, сердечными каплями 66-летний мужчина хотел заменить любимый напиток.

По информации телеграм-канала, 66-летний любитель алкоголя был посажен на здоровый образ жизни по желанию супруги, но это ему категорически не нравилось. В итоге мужчина нашёл корвалол в домашней аптечке и начал незаметно употреблять его в течение вечера, пока жена хлопотала по дому. Отметим, что в капле препарата содержится 0,022 грамма абсолютного этилового спирта.

После нескольких набегов на аптечку мужчине стало плохо, его с отравлением барбитуратами увезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили супругу пострадавшего, проводится проверка.