Ударная доза ерша: Отравившиеся уральские дети выпили литр водки, пол-литра коньяка и 5,5 литра пива
Двое детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске, находятся в реанимации
Дети, отравившиеся алкоголем в Первоуральске Свердловской области, выпили семь литров спиртного. Как уточнил SHOT, они попросили знакомую купить им в магазине литр водки, пол-литра коньяка и 5,5 литра пива. После возлияний всем стало плохо.
Как уточняет телеграм-канал, отравились четверо подростков. 13-летний мальчик с одной из сверстниц госпитализированы в педиатрию, а две другие девочки (13 и 14 лет) сейчас в реанимации с тяжелейшим токсическим отравлением. При этом в региональном Минздраве ранее сообщали, что пострадавших десять.
Напомним, ранее в Свердловской области подростки были госпитализированы с отравлением алкоголем. Инцидент произошёл 6 июля. Несколько детей 2009 и 2010 года рождения распивали спиртное на берегу пруда в посёлке Пильная, после чего им стало плохо. Напитки пострадавшим купила совершеннолетняя знакомая. Сейчас сотрудники прокуратуры ищут эту девушку.
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