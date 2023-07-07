Ударная доза ерша: Отравившиеся уральские дети выпили литр водки, пол-литра коньяка и 5,5 литра пива

Дети, отравившиеся алкоголем в Первоуральске Свердловской области, выпили семь литров спиртного. Как уточнил SHOT, они попросили знакомую купить им в магазине литр водки, пол-литра коньяка и 5,5 литра пива. После возлияний всем стало плохо.

Как уточняет телеграм-канал, отравились четверо подростков. 13-летний мальчик с одной из сверстниц госпитализированы в педиатрию, а две другие девочки (13 и 14 лет) сейчас в реанимации с тяжелейшим токсическим отравлением. При этом в региональном Минздраве ранее сообщали, что пострадавших десять.