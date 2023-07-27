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26 июля, 22:32

Четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в аквапарке на бульваре Комарова погиб четырёхлетний мальчик. Об этом информирует СК РФ по Ростовской области.

"Мальчик со своей семьёй прибыл для проведения досуга в аквапарк, ребёнок плавал бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания", говорится в сообщении ведомства.

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Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла расследование на контроль.

А ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области двухлетний мальчик утонул в реке Анге в районе посёлка Качуг. Несчастный случай произошёл в тот момент, когда мама ребёнка отвлеклась.

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СК РФ по Ростовской области

Юлия Коновалова
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