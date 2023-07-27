Четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в аквапарке на бульваре Комарова погиб четырёхлетний мальчик. Об этом информирует СК РФ по Ростовской области.

"Мальчик со своей семьёй прибыл для проведения досуга в аквапарк, ребёнок плавал бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания", — говорится в сообщении ведомства.

Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла расследование на контроль.