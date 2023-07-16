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16 июля, 07:23

Под Иркутском двухлетний мальчик утонул, пока мать отвлеклась

В Иркутской области двухлетний мальчик утонул в реке Анге в районе посёлка Качуг

В районе посёлка Качуг Иркутской области двухлетний мальчик утонул в реке Анге, когда его мать отвлеклась. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК, тело ребёнка обнаружили ниже по течению.

  • Место, где мать отвлеклась и её ребёнок утонул. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"
    Место, где мать отвлеклась и её ребёнок утонул. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"
  • Место, где мать отвлеклась и её ребёнок утонул. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"
    Место, где мать отвлеклась и её ребёнок утонул. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"
  • Место, где мать отвлеклась и её ребёнок утонул. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"
    Место, где мать отвлеклась и её ребёнок утонул. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"

Место, где мать отвлеклась и её ребёнок утонул. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"

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"На водоёме мальчик находился с матерью. Во время рыбалки девушка отвлеклась на непродолжительное время, после чего обнаружила, что ребёнок пропал. В ходе поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено в реке вниз по течению", говорится в опубликованном сообщении.

Место, где выловили тело пропавшего мальчика. Фото © Telegram / "Следком38"

Место, где выловили тело пропавшего мальчика. Фото © Telegram / "Следком38"

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведомство устанавливает все обстоятельства трагедии.

Свою проверку начали и в Прокуратуре Иркутской области. Там уточнили, что тело ребёнка выловили в реке Лене, в которую впадает Анга. Ведомство начало проверку и взяло на контроль ход возбуждённого следователями дела.

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В Петербурге двое подростков утонули во время празднования дня рождения на озере

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Обложка ©

Telegram / "Прокуратура Иркутской области"

Матвей Константинов
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