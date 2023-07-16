Под Иркутском двухлетний мальчик утонул, пока мать отвлеклась
В Иркутской области двухлетний мальчик утонул в реке Анге в районе посёлка Качуг
В районе посёлка Качуг Иркутской области двухлетний мальчик утонул в реке Анге, когда его мать отвлеклась. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК, тело ребёнка обнаружили ниже по течению.
"На водоёме мальчик находился с матерью. Во время рыбалки девушка отвлеклась на непродолжительное время, после чего обнаружила, что ребёнок пропал. В ходе поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено в реке вниз по течению", — говорится в опубликованном сообщении.
Место, где выловили тело пропавшего мальчика. Фото © Telegram / "Следком38"
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведомство устанавливает все обстоятельства трагедии.
Свою проверку начали и в Прокуратуре Иркутской области. Там уточнили, что тело ребёнка выловили в реке Лене, в которую впадает Анга. Ведомство начало проверку и взяло на контроль ход возбуждённого следователями дела.
Ранее Лайф рассказывал, как в деревне Зенькино городского округа Истра Московской области утонули двое мальчиков 2015 и 2017 годов рождения. Во время рыбалки один из них сорвался в воду, а второй ринулся на помощь. Выбраться на берег дети не смогли.
Telegram / "Прокуратура Иркутской области"