В Петербурге двое подростков утонули во время празднования дня рождения на озере
В Санкт-Петербурге на озере два подростка утонули во время празднования дня рождения. Об этом пишет РИА "Новости".
Трагедия произошла на одном из Суздальских озёр на севере города. Подростки отмечали день рождения подруги, всего на празднике было около десяти человек. Как рассказал источник, несовершеннолетние распивали "лёгкий алкоголь".
"Молодой человек сказал подруге, что не умеет плавать, и позвал научить его. Они пошли в озеро", — рассказал собеседник агентства.
По пока неустановленным причинам 12-летняя девочка и 15-летний молодой человек начали тонуть. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, спасатели достали подростков из воды и попытались реанимировать, однако их состояние было крайне тяжёлым, потребовалась госпитализация. Позже оба подростка скончались в больнице. Прокуратура Выборгского района Петербурга начала проверку.
С приходом в Россию купального сезона трагедии на воде участились. Недавно Лайф рассказывал, что в Татарстане девочка утонула после падения на неё подростка с тарзанки, а в пруду на северо-востоке Москвы, спасаясь от жары, утонул мужчина. В основном большинство таких инцидентов происходит на реках или озёрах, но морское побережье не менее опасно, особенно после шторма. Так, например, в Анапе за последние несколько дней утонуло сразу три человека. Все они пытались искупаться, игнорируя запрет, который был введён из-за непогоды. А неделей ранее всё в той же Анапе при попытке спасти тонущую женщину погиб мужчина.
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