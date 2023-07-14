В Петербурге двое подростков утонули во время празднования дня рождения на озере

В Санкт-Петербурге на озере два подростка утонули во время празднования дня рождения. Об этом пишет РИА "Новости".

Трагедия произошла на одном из Суздальских озёр на севере города. Подростки отмечали день рождения подруги, всего на празднике было около десяти человек. Как рассказал источник, несовершеннолетние распивали "лёгкий алкоголь".

"Молодой человек сказал подруге, что не умеет плавать, и позвал научить его. Они пошли в озеро", — рассказал собеседник агентства.