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13 июля, 11:48

Третий за два дня человек утонул у побережья Анапы

В Анапе ещё один человек погиб при купании в Чёрном море во время сильного шторма. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, тело 69-летнего мужчины достали из воды в районе пляжа "Золотые пески". Пенсионера пытались реанимировать, но тот скончался, не приходя в себя.

Число погибших при наводнении в Туапсинском районе увеличилось до трёх

Число погибших при наводнении в Туапсинском районе увеличилось до трёх

В конце прошлой недели мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время шторма. Погибший хотел спасти женщину. Как оказалось, жертвой воды стал чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв. Позже стало известно ещё о двух погибших — предположительно, им 50–55 лет. В Анапе 12 июля ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона.

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ТАСС / Эрик Романенко

Светлана Оперук
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