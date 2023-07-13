Третий за два дня человек утонул у побережья Анапы
В Анапе ещё один человек погиб при купании в Чёрном море во время сильного шторма. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, тело 69-летнего мужчины достали из воды в районе пляжа "Золотые пески". Пенсионера пытались реанимировать, но тот скончался, не приходя в себя.
В конце прошлой недели мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время шторма. Погибший хотел спасти женщину. Как оказалось, жертвой воды стал чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв. Позже стало известно ещё о двух погибших — предположительно, им 50–55 лет. В Анапе 12 июля ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона.
ТАСС / Эрик Романенко