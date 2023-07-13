Число погибших при наводнении в Туапсинском районе увеличилось до трёх

По данным телеграм-канала, найдено тело 67-летнего мужчины, машину которого унесло течением. Продолжаются поиски ещё двух пропавших без вести человек. Ранее была информация, что в результате наводнения в Туапсинском районе Кубани погибли два человека. Речь идёт о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести.