Число погибших при наводнении в Туапсинском районе увеличилось до трёх
SHOT: Тело третьего пропавшего при подтоплении обнаружили в Краснодарском крае
Число погибших в результате наводнения, вызванного мощными ливнями в Туапсинском районе Краснодарского края, увеличилось до трёх. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, найдено тело 67-летнего мужчины, машину которого унесло течением. Продолжаются поиски ещё двух пропавших без вести человек. Ранее была информация, что в результате наводнения в Туапсинском районе Кубани погибли два человека. Речь идёт о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 12 июля Туапсинский район накрыли залповые ливни, затопившие улицы посёлков. Местные власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Сообщалось о пяти жителях, которые пропали без вести.
ТАСС / Пресс-служба администрации Сочи