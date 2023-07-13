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13 июля, 08:00

Число погибших при наводнении в Туапсинском районе увеличилось до трёх

SHOT: Тело третьего пропавшего при подтоплении обнаружили в Краснодарском крае

Число погибших в результате наводнения, вызванного мощными ливнями в Туапсинском районе Краснодарского края, увеличилось до трёх. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, найдено тело 67-летнего мужчины, машину которого унесло течением. Продолжаются поиски ещё двух пропавших без вести человек. Ранее была информация, что в результате наводнения в Туапсинском районе Кубани погибли два человека. Речь идёт о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести.

Ещё два человека утонули во время шторма на черноморском побережье в Анапе

Ещё два человека утонули во время шторма на черноморском побережье в Анапе

Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 12 июля Туапсинский район накрыли залповые ливни, затопившие улицы посёлков. Местные власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Сообщалось о пяти жителях, которые пропали без вести.

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ТАСС / Пресс-служба администрации Сочи

Иван Косицын
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