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13 июля, 07:32

Два человека погибли при наводнении в Туапсинском районе

ТАСС: Тела двух пропавших при подтоплении обнаружили в Краснодарском крае

Два человека погибли в результате наводнения, вызванного мощными ливнями в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Двоих нашли в море погибшими", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Речь идёт о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести. Как уточнили в прокуратуре, оба погибших находились в частном доме, который при подтоплении сильным течением смыло в реку.

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Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 12 июля Туапсинский район накрыли залповые ливни, затопившие улицы посёлков. Местные власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Сообщалось о пяти жителях, которые пропали без вести. В настоящее время работники экстренных служб продолжают откачивать воду с дорог и расчищать подтопленные территории. По прогнозам синоптиков, подтопление в горах Краснодарского края должно сойти за два дня.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Николь Вербер
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