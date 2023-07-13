Два человека погибли при наводнении в Туапсинском районе
ТАСС: Тела двух пропавших при подтоплении обнаружили в Краснодарском крае
Два человека погибли в результате наводнения, вызванного мощными ливнями в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила прокуратура региона.
"Двоих нашли в море погибшими", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Речь идёт о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести. Как уточнили в прокуратуре, оба погибших находились в частном доме, который при подтоплении сильным течением смыло в реку.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 12 июля Туапсинский район накрыли залповые ливни, затопившие улицы посёлков. Местные власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Сообщалось о пяти жителях, которые пропали без вести. В настоящее время работники экстренных служб продолжают откачивать воду с дорог и расчищать подтопленные территории. По прогнозам синоптиков, подтопление в горах Краснодарского края должно сойти за два дня.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий