Два человека погибли при наводнении в Туапсинском районе

Два человека погибли в результате наводнения, вызванного мощными ливнями в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила прокуратура региона.

Речь идёт о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести. Как уточнили в прокуратуре, оба погибших находились в частном доме, который при подтоплении сильным течением смыло в реку.