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13 июля, 09:58

В Перми утонул 20-летний актёр театра "У моста"

Актёр пермского театра "У моста" Осокин-Портной погиб в возрасте 20 лет

<p>Семён Осокин-Портной. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/pgik.perm?w=wall-672065_10711" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пермский государственный институт культуры ПГИК</a></p>

Семён Осокин-Портной. Обложка © VK / Пермский государственный институт культуры ПГИК

Молодой актёр, студент Пермского государственного института культуры Семён Осокин-Портной погиб в возрасте 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"Скоропостижно ушёл из жизни студент группы ДТА/20-1 Семён Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 года рождения", — говорится в сообщении во "ВКонтакте".

Как утверждают коллеги, Портной утонул. Он работал в пермском театре "У моста". Несмотря на юный возраст, Осокин-Портной сыграл десятки ролей. В институте заявили, что у погибшего были все качества, чтобы стать блестящим актёром.

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Иван Косицын
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