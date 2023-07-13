В Перми утонул 20-летний актёр театра "У моста"
Актёр пермского театра "У моста" Осокин-Портной погиб в возрасте 20 лет
Семён Осокин-Портной. Обложка © VK / Пермский государственный институт культуры ПГИК
Молодой актёр, студент Пермского государственного института культуры Семён Осокин-Портной погиб в возрасте 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
"Скоропостижно ушёл из жизни студент группы ДТА/20-1 Семён Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 года рождения", — говорится в сообщении во "ВКонтакте".
Как утверждают коллеги, Портной утонул. Он работал в пермском театре "У моста". Несмотря на юный возраст, Осокин-Портной сыграл десятки ролей. В институте заявили, что у погибшего были все качества, чтобы стать блестящим актёром.
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