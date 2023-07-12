Дочь экс-губернатора Пензенской области нашли мёртвой в московской квартире

В Москве умерла дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарёва. Как сообщает телеграм-канал Mash, она скончалась в возрасте 44 лет.

Известно, что оперслужбы в столичную квартиру женщины в Пресненском районе вызвала консьержка. Она рассказала, что накануне Бочкарёвой было плохо, а теперь она не открывает дверь. Когда жильё вскрыли, было найдено тело женщины без признаков насилия. Сейчас правоохранители устанавливают причину смерти Бочкарёвой.

Женщина владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях, а в 2021 году она стала жертвой мошенницы-гадалки, которой перевела примерно 16 миллионов рублей. Её отец — экс-глава Пензенской области Василий Бочкарёв — умер в 2016-м.