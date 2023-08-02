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1 августа, 23:56

В Пензе утонул девятилетний мальчик, купавшийся с друзьями без присмотра

В Пензе во время купания в реке Суре утонул девятилетний ребёнок. Как сообщили в региональном управлении СКР, мальчик находился без присмотра взрослых.

"По данным следствия, вечером 30 июля 2023 года мальчик с двумя сверстниками без присмотра взрослых находился на необорудованном пляже на реке Суре недалеко от домов по улице Чапаева в городе Пензе. В процессе купания малолетний утонул", — информирует ведомство, добавляя, что тело достали из реки в понедельник, 1 августа.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), проводится судебно-медицинская экспертиза. В связи с произошедшим жителей Пензенской области призывают соблюдать меры безопасности: не купаться в не оборудованных для этого местах и не оставлять детей без присмотра взрослых.

А ранее в Нижнеудинском районе Иркутской области утонули двое детей — шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик. Они пытались перейти реку вброд, держась за руки, однако не смогли справиться с течением.

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Telegram / СУ СКР по Пензенской области

Лариса Сафронова
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