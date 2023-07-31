В Москве мужчина разделся и пригрозил спрыгнуть в реку

В столичном районе Лефортово голый мужчина перебрался за ограждения и стал грозить, что спрыгнет в реку Яузу. Об этом сообщает SHOT .

Случилось это на Золоторожской набережной. Туда быстро приехали спасатели и полиция. Мужчине дали одеяло, которым он стал прикрываться. Никаких требований он не озвучивал. Ведёт себя мужчина неадекватно, на уговоры не поддаётся.