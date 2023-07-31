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31 июля, 17:06

В Москве мужчина разделся и пригрозил спрыгнуть в реку

В столичном районе Лефортово голый мужчина перебрался за ограждения и стал грозить, что спрыгнет в реку Яузу. Об этом сообщает SHOT.

В Москве мужчина разделся и пригрозил спрыгнуть в реку. Видео © SHOT

Случилось это на Золоторожской набережной. Туда быстро приехали спасатели и полиция. Мужчине дали одеяло, которым он стал прикрываться. Никаких требований он не озвучивал. Ведёт себя мужчина неадекватно, на уговоры не поддаётся.

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Напомним, ранее во время мероприятия в московском Stand Up Brothers Club около 15 человек встали и разделись догола, вызвав нервные смешки у аудитории. Как выяснилось позже, необычную акцию устроили слушатели курсов о счастливых отношениях, которых тренируют быть "подонками" и "суками". Сотрудники клуба планируют обратиться в полицию.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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