В Москве мужчина разделся и пригрозил спрыгнуть в реку
В столичном районе Лефортово голый мужчина перебрался за ограждения и стал грозить, что спрыгнет в реку Яузу. Об этом сообщает SHOT.
В Москве мужчина разделся и пригрозил спрыгнуть в реку. Видео © SHOT
Случилось это на Золоторожской набережной. Туда быстро приехали спасатели и полиция. Мужчине дали одеяло, которым он стал прикрываться. Никаких требований он не озвучивал. Ведёт себя мужчина неадекватно, на уговоры не поддаётся.
Напомним, ранее во время мероприятия в московском Stand Up Brothers Club около 15 человек встали и разделись догола, вызвав нервные смешки у аудитории. Как выяснилось позже, необычную акцию устроили слушатели курсов о счастливых отношениях, которых тренируют быть "подонками" и "суками". Сотрудники клуба планируют обратиться в полицию.
SHOT