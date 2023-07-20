Голые зрители пытались сорвать выступление стендап-комика в Москве

В какой-то момент во время выступления около 15 зрителей вскочили со своих мест и начали раздеваться, вызвав нервные смешки по всему залу и шокировав остальных присутствующих, в том числе и самого комедианта. При этом изначально на экстраординарных гостей не обращали никакого внимания, все они пришли по отдельности. Теперь зрители гадают, что это был за перформанс. Не исключают даже, что это были участники курсов "по раскрепощению".