Голые зрители пытались сорвать выступление стендап-комика в Москве
Чересчур раскрепощённые гости посетили концерт Stand Up в Москве и вместо того, чтобы расслабиться и посмеяться над шутками комика, сами попытались "рассмешить" его своими гениталиями, пишет SHOT.
Голые зрители пытались сорвать выступление Stand Up в Москве. Видео © Telegram / STANDUP BRO
В какой-то момент во время выступления около 15 зрителей вскочили со своих мест и начали раздеваться, вызвав нервные смешки по всему залу и шокировав остальных присутствующих, в том числе и самого комедианта. При этом изначально на экстраординарных гостей не обращали никакого внимания, все они пришли по отдельности. Теперь зрители гадают, что это был за перформанс. Не исключают даже, что это были участники курсов "по раскрепощению".
Ранее Лайф рассказывал, как начинающая певица разделась догола ради клипа известного российского певца Сергея Лазарева, однако стала жертвой шантажистов. Девушка прошла видеокастинг в нижнем белье и продемонстрировала лжепродюсерам все свои прелести. Те же принялись угрожать ей, что опубликуют пикантное видео в Сети, если не получат денег.
Telegram / STANDUP BRO