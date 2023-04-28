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28 апреля, 18:32
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Беженка с Украины в поисках любви разделась в эфире британского шоу

<p>Мария (справа на фото). Обложка © Сhannel 4</p>

Мария (справа на фото). Обложка © Сhannel 4

Беженка с Украины пришла на скандальное британское телешоу Naked Attraction ("Обнажённое влечение"), по правилам которого героям необходимо раздеваться друг перед другом.

"Украинская беженка Мария попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон", — публикует Bristol Post синопсис к шоу.

В студии Мария рассказала, что она пансексуалка и полиамурка, была вынуждена переехать в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. Но ходить на свидания здесь ей нравится намного больше, чем дома. Девушка уже отвергла несколько претендентов на знакомство, но в итоге нашла себе пару.

По правилам шоу участники знакомятся голыми и обсуждают интимные темы, чтобы лучше узнать друг о друге. Передача выходит с 2016 года, но постоянно подвергается критике со стороны консервативно настроенных граждан.

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Тем временем британки продолжают жаловаться на уводящих их мужей украинок. Они были вынуждены создать в соцсетях группу для соотечественников, которые испытали отрицательный опыт после общения с гражданами Украины.

Ирина Фальке
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