"Вскружили голову": Британки стали жаловаться на уводящих их мужей украинок
DM: Британки жалуются на беженок с Украины, уводящих их мужей и партнёров
Жительницы Великобритании стали массово жаловаться на беженок с Украины, которые уводят из семей их супругов и партнёров. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.
Так, например, 53-летняя Эмма Нисигаки, которая предлагала кров беженцам по программе "Дома для Украины", заявила, что знает свыше десятка женщин, мужья которых заводили роман с такими гостьями. Нисигаки ведёт группу в соцсетях для британцев, которые испытали отрицательный опыт после общения с гражданами Украины. По её словам, минимум 17 женщинам, приютившим украинок, "наставили рога" их мужья и партнёры.
"Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены", — уточнила Нисигаки.
Как сообщает издание, одна из таких пострадавших — мать двоих детей, которой пришлось развестись с мужем. Он втайне вместе с украинкой посещал паб и отказывался демонстрировать переписку с разлучницей. По словам его жены, она выгнала супруга из дома и до сих пор не может "переварить" произошедшее.
Ранее украинская беженка Софья Каркадым всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, узнав об измене супруга. Однако тот ушёл с новой возлюбленной и вскоре разорился. В сентябре Гарнетт расстался с украинской беженкой после её вспышки ярости с метанием ножа. Сама Каркадым заявила, что Энтони якобы играл в азартные игры, а также сваливал на неё все домашние обязанности. Однако через некоторое время британец съездил на Украину и возобновил отношения с Каркадым.
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