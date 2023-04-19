"Вскружили голову": Британки стали жаловаться на уводящих их мужей украинок

Жительницы Великобритании стали массово жаловаться на беженок с Украины, которые уводят из семей их супругов и партнёров. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

Так, например, 53-летняя Эмма Нисигаки, которая предлагала кров беженцам по программе "Дома для Украины", заявила, что знает свыше десятка женщин, мужья которых заводили роман с такими гостьями. Нисигаки ведёт группу в соцсетях для британцев, которые испытали отрицательный опыт после общения с гражданами Украины. По её словам, минимум 17 женщинам, приютившим украинок, "наставили рога" их мужья и партнёры.

"Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены", — уточнила Нисигаки.