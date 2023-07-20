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20 июля, 10:46
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В голых зрителях стендап-клуба в Москве узнали "подонков из пикап-секты"

Акцию с раздеванием в стендап-клубе Brothers устроили посетители пикап-курсов

<p>Акция с раздеванием в стендап-клубе Brothers в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Standup_Brothers" target="_blank" rel="noopener noreferrer">STANDUP BRO</a></p>

Акция с раздеванием в стендап-клубе Brothers в Москве. Обложка © Telegram / STANDUP BRO

Гости Stand Up Brothers Club, устроившие акцию с раздеванием догола перед поражённым комиком и остальными зрителями, оказались слушателями курсов о счастливых отношениях, на которых специально тренируют "быть подонками". Об этом журналистам рассказала управляющая клубом.

"Мы не спали всю ночь и нашли этих странных людей. Они не заявляли ничего. За ночь поисков информации нам удалось понять, что там (на тренингах. — Прим. Лайфа) их учат быть суками и подонками. Поэтому они ведут себя дерзко. После того как они разделись, они ушли. Все были в шоке. Сегодня в обед с полицией встречаемся", сообщила менеджер стендап-клуба Ханна в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, персонал клуба собственными силами разыскал информацию о людях, участвовавших в коллективном оголении. В спешке в полицию обращаться не стали, понимая, что нарушители мероприятия смогут отделаться штрафом в 500 рублей. Сотрудники клуба готовят для правоохранительных органов заявление, в котором будут перечислены все имена и их принадлежность к "пикап-секте".

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Об инциденте стало известно сегодня утром. Около 15 зрителей выступления в московском клубе Stand Up Brothers Club вскочили со своих мест и начали раздеваться. Всё происходило на глазах у удивлённого комика и остальных гостей.

Юрий Лысенко
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