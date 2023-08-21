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21 августа, 04:59

Из коллектора на Москворецкой набережной достали ещё одно тело утопленника

<p>Тело утопленника, обнаруженного в Москве-реке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55841" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тело утопленника, обнаруженного в Москве-реке. Обложка © t.me / SHOT

Из коллектора на Москворецкой набережной достали ещё одно тело. По данным SHOT, труп был найден почти в том же самом месте, где и предыдущий, который достали накануне, 20 августа.

Плавающее в воде тело обнаружили примерно в половине пятого утра. Позже спасатели смогли вытащить утопленника на поверхность с помощью специального оборудования и отбуксировали его к берегу. Личности обоих утонувших и обстоятельства их гибели выясняются.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка. В причинах гибели ребёнка разбирается следствие.

Артур Лапсаков
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