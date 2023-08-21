Из коллектора на Москворецкой набережной достали ещё одно тело утопленника
Тело утопленника, обнаруженного в Москве-реке. Обложка © t.me / SHOT
Из коллектора на Москворецкой набережной достали ещё одно тело. По данным SHOT, труп был найден почти в том же самом месте, где и предыдущий, который достали накануне, 20 августа.
Плавающее в воде тело обнаружили примерно в половине пятого утра. Позже спасатели смогли вытащить утопленника на поверхность с помощью специального оборудования и отбуксировали его к берегу. Личности обоих утонувших и обстоятельства их гибели выясняются.
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