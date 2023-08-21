Из коллектора на Москворецкой набережной достали ещё одно тело утопленника

Из коллектора на Москворецкой набережной достали ещё одно тело. По данным SHOT, труп был найден почти в том же самом месте, где и предыдущий, который достали накануне, 20 августа.

Плавающее в воде тело обнаружили примерно в половине пятого утра. Позже спасатели смогли вытащить утопленника на поверхность с помощью специального оборудования и отбуксировали его к берегу. Личности обоих утонувших и обстоятельства их гибели выясняются.