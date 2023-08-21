В туалете торгового центра на востоке Москвы обнаружили тело младенца
Туалет ТЦ, в котором обнаружили тело новорождённого. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Тело новорождённого ребёнка обнаружили вечером 20 августа в туалете торгового центра на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы.
Предварительно, плод соответствует 10–12 неделям беременности. Его обнаружили посетители ТЦ. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, информирует ведомство.
Уже установлена личность матери, 27-летняя женщина сейчас находится в медицинском учреждении. Следственный комитет проводит проверку.
А ранее новорождённого ребёнка нашли в кустах на участке в посёлке СНТ "Металлург" Ленинградской области. Мальчик был завёрнут в мусорный пакет и футболку.