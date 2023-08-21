В туалете торгового центра на востоке Москвы обнаружили тело младенца

Тело новорождённого ребёнка обнаружили вечером 20 августа в туалете торгового центра на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Предварительно, плод соответствует 10–12 неделям беременности. Его обнаружили посетители ТЦ. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, информирует ведомство.

Уже установлена личность матери, 27-летняя женщина сейчас находится в медицинском учреждении. Следственный комитет проводит проверку.