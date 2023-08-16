Новорождённого мальчика нашли в мусорном пакете на дачном участке в Ленобласти
Участок в посёлке СНТ "Металлург" Ленинградской области, где нашли младенца. Фото © "Mash на Мойке"
Новорождённого ребёнка нашли в кустах на участке в посёлке СНТ "Металлург" Ленинградской области. Мальчик был завёрнут в мусорный пакет и футболку. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
Тревогу подняли местные жители, они вызвали полицию, и младенца забрали в больницу. Там удостоверились, что состояние малыша удовлетворительное, и передали в родильное отделение ЦРБ Тихвина.
Сейчас новорождённому ничего не угрожает, а полицейские тем временем решают вопрос о возбуждении уголовного дела и ищут родителей мальчика.
А ранее Лайф рассказывал про жительницу Ингушетии, которая продала новорождённого сына за 400 тысяч рублей своей же подруге. Теперь матери грозит до десяти лет лишения свободы.