Новорождённого мальчика нашли в мусорном пакете на дачном участке в Ленобласти

Новорождённого ребёнка нашли в кустах на участке в посёлке СНТ "Металлург" Ленинградской области. Мальчик был завёрнут в мусорный пакет и футболку. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Тревогу подняли местные жители, они вызвали полицию, и младенца забрали в больницу. Там удостоверились, что состояние малыша удовлетворительное, и передали в родильное отделение ЦРБ Тихвина.

Сейчас новорождённому ничего не угрожает, а полицейские тем временем решают вопрос о возбуждении уголовного дела и ищут родителей мальчика.