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16 августа, 07:23

Новорождённого мальчика нашли в мусорном пакете на дачном участке в Ленобласти

<p>Участок в посёлке СНТ "Металлург" Ленинградской области, где нашли младенца. Фото © <a href="https://t.me/mashmoyka/13186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Участок в посёлке СНТ "Металлург" Ленинградской области, где нашли младенца. Фото © "Mash на Мойке"

Новорождённого ребёнка нашли в кустах на участке в посёлке СНТ "Металлург" Ленинградской области. Мальчик был завёрнут в мусорный пакет и футболку. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Тревогу подняли местные жители, они вызвали полицию, и младенца забрали в больницу. Там удостоверились, что состояние малыша удовлетворительное, и передали в родильное отделение ЦРБ Тихвина.

Сейчас новорождённому ничего не угрожает, а полицейские тем временем решают вопрос о возбуждении уголовного дела и ищут родителей мальчика.

Бродячая собака нашла мусорный пакет с рыдающим младенцем и вынесла его людям

Бродячая собака нашла мусорный пакет с рыдающим младенцем и вынесла его людям

А ранее Лайф рассказывал про жительницу Ингушетии, которая продала новорождённого сына за 400 тысяч рублей своей же подруге. Теперь матери грозит до десяти лет лишения свободы.

Александра Вишнякова
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