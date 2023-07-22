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22 июля, 11:32

Бродячая собака нашла мусорный пакет с рыдающим младенцем и вынесла его людям

В Ливане новорождённую девочку нашли в мусорном пакете в зубах бездомной собаки

В ливанском Триполи случайный прохожий нашёл ребёнка в зубах бродячей собаки. Как пишет Arab News, девочка лежала в мусорном пакете и плакала, чем вызвала внимание мужчины. По данным издания, она родилась всего за несколько часов до обнаружения.

В больницу её доставили в стабильно тяжёлом состоянии с многочисленными ушибами и ссадинами. На данный момент полиция устанавливает родителей девочки.

Как отметил ливанский журналист Гассан Рифи, этот случай уникален, так как обычно горе-родители оставляют детей у детских домов или полицейских участков. Сейчас же новорождённая была найдена в опасном нежилом районе, известном засилием бездомных собак.

"Возможно, что тот, кто бросил её, хотел избавиться от неё, позволив собакам съесть её в этом районе, кишащем бродячими собаками", предположил Рифи. Однако пёс вынес ребёнка людям и тем самым спас ему жизнь.

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Лайф рассказывал, как под окнами одного из многоквартирных домов в Москве нашли годовалого ребёнка. Рядом с ним лежал пакет с продуктами. Его мать оперативно нашли. Женщина утверждает, что чадо якобы выпало из окна четвёртого этажа, пока она спала.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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