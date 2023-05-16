Россиянка продала сына бесплодной подруге за 400 тысяч рублей

Жительница Ингушетии продала новорождённого сына за 400 тысяч рублей своей же подруге. Теперь матери грозит до десяти лет лишения свободы, пишет SHOT.

Всё произошло в Сунженском районе республики. 30-летняя девушка ещё до родов договорилась с 32-летней бесплодной подругой о том, что поможет ей обзавестись "потомством" и отдаст младенца. Сразу из роддома она направилась в город Карабулак, где и передала малыша.

Её приятельница была вне себя от радости, ведь она наконец обрела своё счастье. Вот только самой биологической матери за помощь такого рода теперь грозит серьёзное наказание. Её обвиняют по статье "Торговля людьми". Дальнейшую судьбу ребёнка решат надзорные органы.