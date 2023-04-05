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4 апреля, 22:55

В Ташкенте две женщины пытались продать своих новорождённых детей

В Узбекистане задержали двух женщин, планировавших продать новорождённых детей

<p>Одна из задержанных женщин, планировавшая продать новорождённого ребёнка. Обложка © <a href="https://uzreport.news/society/dxx-toshkent-va-sirdaryoda-2-oylik-bolasini-sotmoqchi-bo-lgan-ayollarni-ushladi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Uzr</a><a href="https://uzreport.news/society/dxx-toshkent-va-sirdaryoda-2-oylik-bolasini-sotmoqchi-bo-lgan-ayollarni-ushladi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eport.news</a></p>

Одна из задержанных женщин, планировавшая продать новорождённого ребёнка. Обложка © Uzreport.news

Сотрудники полиции задержали двух жительниц Ташкента, которые решили продать собственных новорождённых детей. Как сообщает издание Uzreport.news, теперь им грозит тюремный срок.

По данным СМИ, 36-летняя уроженка города Чирчик Ташкентской области была задержана при попытке продажи двухмесячного сына за 40 тысяч долларов. Кроме того, полицейскими арестована и другая "горе-мамаша", которая хотела получить за новорождённую дочь 20 тысяч долларов.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Если их вину докажут, они могут провести за решёткой до 12 лет.

В Подмосковье у пенсионерки забрали внука, которого она ударила тапкой за продажу золота

В Подмосковье у пенсионерки забрали внука, которого она ударила тапкой за продажу золота

Ранее в Московской области задержали подозреваемую по делу о продаже российских детей за границу. Задержанная была в должности менеджера в фирме суррогатного материнства "Свитчайлд". Эта компания стала известна в 2020 году после скандальных новостей о пятерых младенцах, которых нашли в одной из квартир Москвы.

Оксана Попова
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