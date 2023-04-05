В Ташкенте две женщины пытались продать своих новорождённых детей
В Узбекистане задержали двух женщин, планировавших продать новорождённых детей
Одна из задержанных женщин, планировавшая продать новорождённого ребёнка. Обложка © Uzreport.news
Сотрудники полиции задержали двух жительниц Ташкента, которые решили продать собственных новорождённых детей. Как сообщает издание Uzreport.news, теперь им грозит тюремный срок.
По данным СМИ, 36-летняя уроженка города Чирчик Ташкентской области была задержана при попытке продажи двухмесячного сына за 40 тысяч долларов. Кроме того, полицейскими арестована и другая "горе-мамаша", которая хотела получить за новорождённую дочь 20 тысяч долларов.
В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Если их вину докажут, они могут провести за решёткой до 12 лет.
Ранее в Московской области задержали подозреваемую по делу о продаже российских детей за границу. Задержанная была в должности менеджера в фирме суррогатного материнства "Свитчайлд". Эта компания стала известна в 2020 году после скандальных новостей о пятерых младенцах, которых нашли в одной из квартир Москвы.