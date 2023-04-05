В Ташкенте две женщины пытались продать своих новорождённых детей

Сотрудники полиции задержали двух жительниц Ташкента, которые решили продать собственных новорождённых детей. Как сообщает издание Uzreport.news, теперь им грозит тюремный срок.

По данным СМИ, 36-летняя уроженка города Чирчик Ташкентской области была задержана при попытке продажи двухмесячного сына за 40 тысяч долларов. Кроме того, полицейскими арестована и другая "горе-мамаша", которая хотела получить за новорождённую дочь 20 тысяч долларов.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Если их вину докажут, они могут провести за решёткой до 12 лет.