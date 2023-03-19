В Подмосковье у пенсионерки забрали внука, которого она ударила тапкой за продажу золота
У работающей пенсионерки из подмосковного Щёлкова забрали 11-летнего внука после того, как она ударила ребёнка тапкой за продажу фамильного золота. О подробностях случившегося рассказал Mash.
По данным телеграм-канала, мальчик — один из десяти детей в семье. Он стал жить у бабушки после того, как мать лишили родительских прав. Периодически школьник крал деньги из кошелька бабушки, специально портил новые вещи и доводил женщину.
В определённый момент ребёнок пошёл дальше: выставил на продажу бабушкино золото стоимостью 120 тысяч рублей. Пенсионерка вырученных денег не нашла и ударила за это мальчика по спине. О случившемся ребёнок рассказал в школе, в результате к бабушке пришли инспекторы, которые забрали внука за "излишне суровое воспитание".
Ранее Лайф писал, что в Ярославле 16-летний внук засудил матерившихся при нём бабушку и дедушку. Подросток записал диалог с ними на диктофон.
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