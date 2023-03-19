В Подмосковье у пенсионерки забрали внука, которого она ударила тапкой за продажу золота

У работающей пенсионерки из подмосковного Щёлкова забрали 11-летнего внука после того, как она ударила ребёнка тапкой за продажу фамильного золота. О подробностях случившегося рассказал Mash.

По данным телеграм-канала, мальчик — один из десяти детей в семье. Он стал жить у бабушки после того, как мать лишили родительских прав. Периодически школьник крал деньги из кошелька бабушки, специально портил новые вещи и доводил женщину.