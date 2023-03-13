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13 марта, 18:10

Школьнице из Петербурга, которую мать выгнала из дома из-за куска торта, помогли соседи

Школьнице из Санкт-Петербурга, которую из дома выгнала пьяная мать, помогли соседи. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

По данным журналистов, 16-летняя девочка после ссоры с родительницей попросила у соседки зарядить её севший телефон. Ребёнок не мог попасть домой из-за того, что пьяная мамаша на тот момент уже закрылась в квартире. Выяснилось, что после конфликта с дочерью жительница Северной столицы выбросила из окна её личные вещи.

"Ребёнок был весь мокрый, потому что в снегу потом собирал эти вещи. Рассказала, что у неё есть брат. Во время звонка его жена сказала, что они могут приехать после того, как приедет наряд полиции. Ведь просто так они не могут забрать ребёнка", — приводит телеканал слова неназванного, но осведомлённого собеседника.

В конце концов соседи вызвали полицейских, которые отвезли девочку в больницу. В настоящее время она продолжает находиться под наблюдением врачей.

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Как уже рассказывал Лайф, в Петербурге пьяная мать выгнала 16-летнюю дочь из дома из-за съеденного торта. Как оказалось, последние три недели женщина находилась в запое после того, как её уволили с работы. Сейчас в отношении матери проводится проверка.

Обложка ©

Shutterstock / photoofis

Наталья Исакова
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