Ушедшая в запой петербурженка выгнала 16-летнюю дочь из дома из-за кусочка торта

Как оказалось, последние три недели женщина находилась в запое после того, как её уволили с работы. Помимо 16-летней дочки у неё есть двое взрослых детей. Младшим же ребёнком больше занимался отец девочки. В злополучный день она обнаружила, что школьница не оставила ей кусочка торта, начала оскорблять её, после чего выбросила на улицу её вещи и выгнала из дома её саму. По словам соседей, у женщины мог случиться нервный срыв, ведь раньше подобного они за ней не замечали. Сейчас в отношении матери проводится проверка.