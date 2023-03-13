Ушедшая в запой петербурженка выгнала 16-летнюю дочь из дома из-за кусочка торта
В Санкт-Петербурге мать выгнала 16-летнюю дочь из дома из-за съеденного торта
В Санкт-Петербурге местная жительница выгнала из дома свою 16-летнюю дочь из-за того, что та съела торт, но не оставила родительнице кусочек. Подробности истории сообщает портал 78.ru.
Как оказалось, последние три недели женщина находилась в запое после того, как её уволили с работы. Помимо 16-летней дочки у неё есть двое взрослых детей. Младшим же ребёнком больше занимался отец девочки. В злополучный день она обнаружила, что школьница не оставила ей кусочка торта, начала оскорблять её, после чего выбросила на улицу её вещи и выгнала из дома её саму. По словам соседей, у женщины мог случиться нервный срыв, ведь раньше подобного они за ней не замечали. Сейчас в отношении матери проводится проверка.
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