В Подмосковье задержали подозреваемую по делу о продаже российских младенцев за рубеж
В Московской области задержали подозреваемую по делу о продаже российских детей за границу. Как стало известно Лайфу, ей оказалась 46-летняя жительница Наро-Фоминска Наргиза Х.
Задержанная была в должности менеджера в фирме суррогатного материнства "Свитчайлд". Эта компания стала известна в 2020 году после скандальных новостей о пятерых младенцах, которых нашли в одной из квартир Москвы.
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На данный момент специалисты выясняют, какие конкретно функции выполняла задержанная в незаконной деятельности фирмы по продаже российских младенцев иностранным гражданам.
Напомним, летом 2020 года в квартире в посёлке Одинцовского городского округа было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. Один ребёнок был мёртв. Вместе с младенцами были две гражданки Китая. Позже стало известно, что младенцы рождены от суррогатных матерей, в отношении врачей было возбуждено уголовное дело по статье о торговли людьми.
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