В Подмосковье задержали подозреваемую по делу о продаже российских младенцев за рубеж

В Московской области задержали подозреваемую по делу о продаже российских детей за границу. Как стало известно Лайфу, ей оказалась 46-летняя жительница Наро-Фоминска Наргиза Х.

Задержанная была в должности менеджера в фирме суррогатного материнства "Свитчайлд". Эта компания стала известна в 2020 году после скандальных новостей о пятерых младенцах, которых нашли в одной из квартир Москвы.

На данный момент специалисты выясняют, какие конкретно функции выполняла задержанная в незаконной деятельности фирмы по продаже российских младенцев иностранным гражданам.