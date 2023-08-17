Утопили как котёнка: Пара из Тамбовской области шесть лет скрывала убийство младенца
В Тамбовской области задержали супругов по подозрению в убийстве младенца
В Тамбовской области задержали супружескую пару по подозрению в убийстве младенца. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, расправа произошла ещё в 2017 году, однако останки ребёнка были найдены только в августе текущего года.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и его бывшей 31-летней супруги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка, совершённое группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, летом 2017 года женщина, находясь дома в селе Бокино, родила мальчика. При этом её супруг отказался принимать ребёнка, так как он был не от него. В итоге подозреваемые решили утопить (предположительно, в ведре) малыша, а затем закопать его на участке. По данным местных СМИ, через некоторое время глава семейства проболтался о случившемся в компании. Сначала ему не поверили, а когда слух дошёл до оперативников, то супругов взяли в оборот. Парочка к этому времени уже развелась.
Ранее Лайф рассказывал, что в Анапе 20-летняя мать зарезала трёхмесячного сына и пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали, в отношении неё проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Shutterstock